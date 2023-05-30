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В Киевской области четверо раненых после ночной атаки РФ, полиция показала фото разрушений

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2023, 08:45
В Киевской области четверо раненых после ночной атаки РФ, полиция показала фото разрушений - Фото
Последствия российской атаки дронами в Киевской области (Фото: Нацполиция)

Полиция Киевской области получила от местных жителей более 50 сообщений о повреждениях зданий в результате ночной российской атаки дронами-камикадзе. Пострадали четыре человека. Об этом сообщил начальник полиции области Андрей Небытов.

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"Есть уже более 50 сообщений от граждан о повреждениях домов, квартир, офисных помещений, магазинов, гаражей и автомобилей", – сообщил Небытов.

По его информации, четыре человека получили осколочные ранения.

"Полиция фиксирует каждое преступление армии россии, за которые, безусловно, будет ответственность", – написал глава полиции Киевской области.

В Киевской области четверо раненых после ночной атаки РФ, полиция показала фото разрушений

В Киевской области четверо раненых после ночной атаки РФ, полиция показала фото разрушений

В Киевской области четверо раненых после ночной атаки РФ, полиция показала фото разрушений

В Киевской области четверо раненых после ночной атаки РФ, полиция показала фото разрушений

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Наталья Медведева
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войнадронкиевская областьАндрей НебытовShahed-136
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