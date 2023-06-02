ЗСУ: Росія вночі запустила по Україні 15 крилатих ракет і 18 БПЛА Shahed-136. Усі збила ППО

Попередньо, російські окупанти запустили по Україні 15 крилатих ракет і 18 дронів-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 2 червня. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що тип крилатих ракет уточнюється.

Українська протиповітряна оборона збила всі цілі противника.

Вчора росіяни завдали 12 ракетних ударів по Україні, запустивши 10 ракет типу "Іскандер" по Києву та дві ракети комплексу С-300 по Харкову.

Раніше військова адміністрація Києва заявила, що ворог запустив по місту ракети типу Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з Каспійського моря, а також Shahed-136 з різних напрямків. Столична ППО знищила понад 30 цілей.

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