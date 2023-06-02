ВСУ: Россия ночью запустила по Украине 15 крылатых ракет и 18 Shahed-136. Все сбила ПВО
02.06.2023, 06:38
Работа ПВО (Фото: скриншот с видео)
Предварительно, российские оккупанты запустили по Украине 15 крылатых ракет и 18 дронов-камикадзе Shahed-136 в ночь на 2 июня. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что тип крылатых ракет уточняется.
Украинская противовоздушная оборона сбила все цели противника.
Вчера россияне нанесли 12 ракетных ударов по Украине, запустив 10 ракет типа "Искандер" по Киеву и две ракеты комплекса С-300 по Харькову.
Ранее военная администрация Киева заявила, что враг запустил по городу ракеты типа Х-101/Х-555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с Каспийского моря, а также Shahed-136 с разных направлений. Столичная ПВО уничтожила более 30 целей.
- Ночью 29 мая 2023 года россияне пустили по Украине до 40 ракет Х-101/Х-555 и 35 "шахедов", ударили по военному объекту в Хмельницкой области: там выведено из строя пять летательных аппаратов. ВСУ советуют не драматизировать это попадание. Сбито 36 из 40 ракет и 30 из 38 дронов.
- Днем 29 мая РФ повторно атаковала Киев: 11 из 11 "Искандеров" сбито.
- Ночью 30 мая оккупанты залетели в Киев "шахедами", есть жертва и разрушения в столице и области. ПВО уничтожила 29 дронов из 31.
- Ночью 1 июня РФ снова ударила по Киеву "Искандерами": сбиты все 10 ракет.
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