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ВСУ: Россия ночью запустила по Украине 15 крылатых ракет и 18 Shahed-136. Все сбила ПВО

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2023, 06:38
ВСУ: Россия ночью запустила по Украине 15 крылатых ракет и 18 Shahed-136. Все сбила ПВО - Фото
Работа ПВО (Фото: скриншот с видео)

Предварительно, российские оккупанты запустили по Украине 15 крылатых ракет и 18 дронов-камикадзе Shahed-136 в ночь на 2 июня. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что тип крылатых ракет уточняется.
Украинская противовоздушная оборона сбила все цели противника.
Вчера россияне нанесли 12 ракетных ударов по Украине, запустив 10 ракет типа "Искандер" по Киеву и две ракеты комплекса С-300 по Харькову. 
Ранее военная администрация Киева заявила, что враг запустил по городу ракеты типа Х-101/Х-555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с Каспийского моря, а также Shahed-136 с разных направлений. Столичная ПВО уничтожила более 30 целей.

Читайте также: Российская ракета убила людей у закрытого укрытия. Что произошло и как реагирует власть

Дмитрий Гриниченко
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