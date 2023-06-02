ВСУ: Россия ночью запустила по Украине 15 крылатых ракет и 18 Shahed-136. Все сбила ПВО

Предварительно, российские оккупанты запустили по Украине 15 крылатых ракет и 18 дронов-камикадзе Shahed-136 в ночь на 2 июня. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что тип крылатых ракет уточняется.

Украинская противовоздушная оборона сбила все цели противника.

Вчера россияне нанесли 12 ракетных ударов по Украине, запустив 10 ракет типа "Искандер" по Киеву и две ракеты комплекса С-300 по Харькову.

Ранее военная администрация Киева заявила, что враг запустил по городу ракеты типа Х-101/Х-555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с Каспийского моря, а также Shahed-136 с разных направлений. Столичная ПВО уничтожила более 30 целей.

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