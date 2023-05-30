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Удар дронами по Киеву. Спасатели показали последствия прилета по многоэтажке — фото

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2023, 08:43
Удар дронами по Киеву. Спасатели показали последствия прилета по многоэтажке — фото - Фото
Последствия удара по Киеву (Фото: ГСЧС)

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям показали последствия атаки россиян по Киеву в ночь на 30 мая. Соответствующее снимки опубликовала пресс-служба ГСЧС.

Спасатели заявили, что к ликвидации последствий удара россиян ночью было привлечено 152 человека и более 30 единиц техники. 

Судя по фото, на них можно увидеть последствия падение обломков вражеского БпЛА на жилую многоэтажку в Голосеевском районе.

Там начался пожар на последних двух этажах, эвакуировано более 20 жителей.

Один человек погиб, еще три получили ранения. Разрушено перекрытие между этажами.

Читайте также: Россия массированно атаковала Киев дронами Shahed-136. Есть жертвы и разрушения — КГВА

Дмитрий Гриниченко
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