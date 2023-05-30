Удар дронами по Киеву. Спасатели показали последствия прилета по многоэтажке — фото
30.05.2023, 08:43
Последствия удара по Киеву (Фото: ГСЧС)
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям показали последствия атаки россиян по Киеву в ночь на 30 мая. Соответствующее снимки опубликовала пресс-служба ГСЧС.
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Спасатели заявили, что к ликвидации последствий удара россиян ночью было привлечено 152 человека и более 30 единиц техники.
Судя по фото, на них можно увидеть последствия падение обломков вражеского БпЛА на жилую многоэтажку в Голосеевском районе.
Там начался пожар на последних двух этажах, эвакуировано более 20 жителей.
Один человек погиб, еще три получили ранения. Разрушено перекрытие между этажами.
- Ночью 28 мая 2023 года РФ рекордно атаковала "шахедами" Киев и другие места. По данным ГШ, 58 дронов из 59 были сбиты. Например, так. Над Киевом и на подлете к столице сбито "более 40". ВСУ пояснили, что "шахедами" РФ пытается запутать ПВО.
- Ночью 29 мая россияне пустили по Украине до 40 ракет Х-101/Х-555 и 35 "шахедов", ударили по военному объекту в Хмельницкой области: там выведено из строя пять летательных аппаратов. ВСУ советуют не драматизировать это попадание. Сбито 36 из 40 ракет и 30 из 38 дронов.
- Днем 29 мая РФ повторно устроила атаку по Киеву: 11 из 11 "Искандеров" были сбиты.
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