Удар дронами по Києву. Рятувальники показали наслідки прильоту по багатоповерхівці — фото

У Державній службі з надзвичайних ситуацій показали наслідки атаки росіян по Києву у ніч проти 30 травня. Відповідне фото опублікувала пресслужба ДСНС.

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Рятувальники заявили, що до ліквідації наслідків удару росіян вночі було залучено 152 особи та понад 30 одиниць техніки.

Судячи з фото, на них можна побачити наслідки падіння уламків ворожого БпЛА на багатоповерхівку в Голосіївському районі.

Там розпочалася пожежа на останніх двох поверхах, евакуйовано понад 20 мешканців.

Одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Зруйновано перекриття між поверхами.

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