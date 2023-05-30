Удар дронами по Києву. Рятувальники показали наслідки прильоту по багатоповерхівці — фото
30.05.2023, 08:43
Наслідки удару по Києву (Фото: ДСНС)
У Державній службі з надзвичайних ситуацій показали наслідки атаки росіян по Києву у ніч проти 30 травня. Відповідне фото опублікувала пресслужба ДСНС.
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Рятувальники заявили, що до ліквідації наслідків удару росіян вночі було залучено 152 особи та понад 30 одиниць техніки.
Судячи з фото, на них можна побачити наслідки падіння уламків ворожого БпЛА на багатоповерхівку в Голосіївському районі.
Там розпочалася пожежа на останніх двох поверхах, евакуйовано понад 20 мешканців.
Одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Зруйновано перекриття між поверхами.
- Вночі 28 травня 2023 року РФ рекордно атакувала "шахедами" Київ та інші місця. За даними ГШ, 58 дронів з 59 були збиті. Наприклад, так. Над Києвом та на підльоті до столиці збито "понад 40". ЗСУ пояснили, що "шахедами" РФ намагається заплутати ППО.
- Вночі 29 травня росіяни пустили по Україні до 40 ракет Х-101/Х-555 і 35 "шахедів", ударили по військовому об'єкту в Хмельницькій області: там виведено з ладу п'ять літальних апаратів. ЗСУ радять не драматизувати це влучення. Збито 36 із 40 ракет та 30 із 38 дронів.
- Вдень 29 травня РФ повторно влаштувала атаку по Києву: 11 із 11 "Іскандерів" були збиті.
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