Киев. Россия ударила ракетами Х-101 с Ту-95МС и БПЛА Shahed-136. ПВО сбила более 30 целей

Российские оккупанты нанесли очередной ракетный и дроновый удар по Киеву в ночь на 2 июня. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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По словам начальника КГВА Сергея Попко, враг устроил шестую атаку за последние шесть дней — после баллистических ракет вчера россияне одновременно запустили крылатые ракеты и дроны-камикадзе.

Ракеты типа Х-101/Х-555 запускали со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с Каспийского моря, а также БПЛА Shahed-136 с разных направлений.

Противовоздушная оборона уничтожила более 30 целей в воздушном пространстве столицы, потерпевших нет.

В Дарницком районе на проезжей части обнаружили обломки ракеты со следами горения — жертв и разрушений нет. В Подольском районе из-за падения осколков загорелась трава, сообщил городской голова Виталий Кличко.

Почему Россия усилила ракетно-дроновые обстрелы в мае? Возможный ответ – в разборе "Охота на Patriot".

МО говорит, что задача россиян — также в том, чтобы максимально подорвать психологическую стойкость и единство украинцев: два важных фактора сопротивления.

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