Киев. Россия ударила ракетами Х-101 с Ту-95МС и БПЛА Shahed-136. ПВО сбила более 30 целей
Российские оккупанты нанесли очередной ракетный и дроновый удар по Киеву в ночь на 2 июня. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
По словам начальника КГВА Сергея Попко, враг устроил шестую атаку за последние шесть дней — после баллистических ракет вчера россияне одновременно запустили крылатые ракеты и дроны-камикадзе.
Ракеты типа Х-101/Х-555 запускали со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с Каспийского моря, а также БПЛА Shahed-136 с разных направлений.
Противовоздушная оборона уничтожила более 30 целей в воздушном пространстве столицы, потерпевших нет.
В Дарницком районе на проезжей части обнаружили обломки ракеты со следами горения — жертв и разрушений нет. В Подольском районе из-за падения осколков загорелась трава, сообщил городской голова Виталий Кличко.
Почему Россия усилила ракетно-дроновые обстрелы в мае? Возможный ответ – в разборе "Охота на Patriot".
МО говорит, что задача россиян — также в том, чтобы максимально подорвать психологическую стойкость и единство украинцев: два важных фактора сопротивления.
- Ночью 29 мая 2023 года россияне пустили по Украине до 40 ракет Х-101/Х-555 и 35 "шахедов", ударили по военному объекту в Хмельницкой области: там выведено из строя пять летательных аппаратов. ВСУ советуют не драматизировать это попадание. Сбито 36 из 40 ракет и 30 из 38 дронов.
- Днем 29 мая РФ повторно атаковала Киев: 11 из 11 "Искандеров" сбито.
- Ночью 30 мая оккупанты залетели в Киев "шахедами", есть жертва и разрушения в столице и области. ПВО уничтожила 29 из 31 дрона.
- Ночью 1 июня РФ снова ударила по Киеву "Искандерами": сбиты все 10 ракет.
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