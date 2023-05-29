Россия запугивает не только ракетами, в Минобороны предупредили о психологической войне
Россия не только запускает по Украине ракеты для запугивания, но параллельно также ведет и психологическую войну, чтобы дискредитировать военно-политическое руководство. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.
По ее словам, задача россиян – максимально подорвать психологическую стойкость и единство украинцев, так как это два важных фактора сопротивления.
Россияне делают это военными и информационными методами, подчеркнула Маляр.
"К примеру, запускать ракеты по гражданским объектам в центре Киева – это оружие, которое используется в психологических целях. В первую очередь, чтобы запугать <…> Ударить по Киеву для врага – это показать уязвимость нашего символа стойкости", – написала замминистра обороны.
По ее словам, цель РФ – чтобы подсознательно у украинцев сложилось впечатление "беззащитности столицы".
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"Параллельно с ракетной атакой, буквально за пару часов до пуска, началась информационно-психологическая атака. Очередная дискредитация военно-политического руководства. Враг информационно бьет по тем, кто пользуется доверием граждан", – отметила Маляр.
Цель РФ в этом случае, по ее словам, такая же, как и с ракетами по Киеву, – чтобы посеять ощущение беззащитности.
- Днем 29 мая 2023 года в Киеве после объявления воздушной тревоги раздались громкие взрывы. Россия нанесла ракетные удары, работала ПВО.
- В столице задержали двух мужчин, снимавших работу ПВО. Для поисков одного из них была проведена специальная полицейская операция.
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