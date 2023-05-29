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ГУР о "смерти" Залужного: С ним все хорошо, провал пропаганды, россияне даже сами не верят

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2023, 13:37
ГУР о
Валерий Залужный (Фото: ОП)

В Главном управлении разведки Минобороны назвали "провалом пропаганды" фейки россиян о якобы "убийстве" или "ранении" главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в интервью каналу "Мы-Украина".

По его словам, российская пропаганда дает сбои.

"Диснейленд уже не тот. Закончились сценарии, а появление новых дается им очень плохо. Эти ИПСО сделаны на скорую руку, они неправдоподобны и плохо выполнены", — сказал Юсов.

Он отметил, что фейк о Залужном — это пример провальной пропаганды России, в которой она не может убедить даже свое население. 

"Даже военкоры называли это неправдоподобным. Все хорошо с Залужным. Я говорил с Будановым, он подтвердил, что все хорошо. Украина будет освобождать территории, военно-политическое руководство на месте", — резюмировал представитель разведки.

  • Россия в течение мая разгоняла фейки, что с Залужным вроде бы "что-то случилось": то он якобы "в тюрьме", то якобы "на Кипре", то якобы "убит", то якобы "тяжелораненый".
  • Минобороны опровергало российскую дезинформацию, но пропагандисты страны-агрессора не унимались.
  • 25 мая полковник ВСУ Штефан опубликовал первое видео с главкомом.
  • Залужный с улыбкой передал еще один привет. Новое видео с главкомом ВСУ. 

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Дмитрий Гриниченко
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