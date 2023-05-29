ГУР про "смерть" Залужного: З ним все добре, провал пропаганди, росіяни навіть самі не вірять

У Головному управлінні розвідки Міноборони назвали "провалом пропаганди" фейки росіян про нібито "вбивство" або "поранення" головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Про це повідомив речник ГУР Андрій Юсов в інтерв'ю каналу "Ми-Україна".

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

З його слів, російська пропаганда дає збої.

"Діснейленд уже не той. Закінчилися сценарії, а поява нових дається їм дуже погано. Ці ІПСО зроблені нашвидкуруч, вони неправдоподібні і погано виконані", — сказав Юсов.

Він зазначив, що фейк про Залужного — це приклад провальної пропаганди Росії, в якій вона не може переконати навіть своє населення.

"Навіть воєнкори називали це неправдоподібним. Все добре із Залужним. Я говорив з Будановим, він підтвердив, що все добре. Україна звільнятиме території, військово-політичне керівництво на місці", — резюмував представник розвідки.

Росія протягом травня розганяла фейки, що із Залужним начебто "щось трапилося": то він нібито "в тюрмі", то нібито "на Кіпрі", то нібито "вбитий", то нібито "важкопоранений".

Міноборони спростовувало російську дезінформацію, але пропагандисти країни-агресора не вгамовувалися.

25 травня полковник ЗСУ Штефан опублікував перше відео із головкомом.

Залужний з посмішкою передав ще один привіт. Нове відео з головкомом ЗСУ.

Читайте також: Бронекатер "Буча" урочисто ввели до складу ВМС ЗСУ. Прийшли Залужний та Неїжпапа – фото

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.