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ГУР про "смерть" Залужного: З ним все добре, провал пропаганди, росіяни навіть самі не вірять

Этот материал также доступен на русском
29.05.2023, 13:37
ГУР про
Валерій Залужний (Фото: ОП)

У Головному управлінні розвідки Міноборони назвали "провалом пропаганди" фейки росіян про нібито "вбивство" або "поранення" головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Про це повідомив речник ГУР Андрій Юсов в інтерв'ю каналу "Ми-Україна".

З його слів, російська пропаганда дає збої.

"Діснейленд уже не той. Закінчилися сценарії, а поява нових дається їм дуже погано. Ці ІПСО зроблені нашвидкуруч, вони неправдоподібні і погано виконані", — сказав Юсов.

Він зазначив, що фейк про Залужного — це приклад провальної пропаганди Росії, в якій вона не може переконати навіть своє населення.

"Навіть воєнкори називали це неправдоподібним. Все добре із Залужним. Я говорив з Будановим, він підтвердив, що все добре. Україна звільнятиме території, військово-політичне керівництво на місці", — резюмував представник розвідки.

  • Росія протягом травня розганяла фейки, що із Залужним начебто "щось трапилося": то він нібито "в тюрмі", то нібито "на Кіпрі", то нібито "вбитий", то нібито "важкопоранений".
  • Міноборони спростовувало російську дезінформацію, але пропагандисти країни-агресора не вгамовувалися.
  • 25 травня полковник ЗСУ Штефан опублікував перше відео із головкомом.
  • Залужний з посмішкою передав ще один привіт. Нове відео з головкомом ЗСУ.

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Дмитро Гриниченко
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