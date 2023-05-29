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Росія залякує не тільки ракетами, в Міноборони попередили про психологічну війну

Этот материал также доступен на русском
29.05.2023, 16:53
Росія залякує не тільки ракетами, в Міноборони попередили про психологічну війну - Фото
Ганна Маляр (Фото: Ukrinform)

Росія не тільки запускає по Україні ракети для залякування, але паралельно також веде і психологічну війну, щоб дискредитувати військово-політичне керівництво. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, завдання росіян – максимально підірвати психологічну стійкість та єдність українців, адже це два важливих чинники опору.

Росіяни роблять це військовими та інформаційними методами, наголосила Маляр.

"Приміром, запускати ракети по цивільних об’єктах в центрі Києва  – це зброя, яка використовується з психологічною метою. Насамперед, щоб залякати <…> Вдарити по Києву для ворога – це показати вразливість нашого символу стійкості", – написала заступниця міністра оборони.

За її словами, мета РФ – щоб підсвідомо в українців склалось враження "беззахисності  столиці".

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"Паралельно з ракетною атакою, буквально за пару годин до пуску, почалась інформаційно-психологічна атака. Чергова дискредитація військово-політичного керівництва. Ворог інформаційно б'є по тих, хто користується довірою громадян", – зазначила Маляр.

Мета РФ у цьому випадку, за її словами, така сама, як і з ракетами по Києву, – щоб посіяти відчуття беззахисності.

  • Вдень 29 травня 2023 року у Києві після оголошення повітряної тривоги пролунали гучні вибухи. Росія завдала ракетних ударів, працювала ППО.
  • У столиці затримали двох чоловіків, які знімали роботу ППО. Для пошуків одного з них було проведено спеціальну поліцейську операцію. 

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Оксана Житнюк
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