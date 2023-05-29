У Києві затримали двох чоловіків, які знімали роботу ППО. Поліція проводила спецоперацію

У Києві затримали двох чоловіків, які знімали роботу ППО. Для пошуків одного з них було проведено спеціальну поліцейську операцію. Про це повідомили у столичній поліції.

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Там розповіли, що на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що двоє невідомих знімали роботу ППО. На місце було направлено патрульних поліцейських та співробітників карного розшуку.

Протягом години на одній з вулиць Святошинського району поліція затримала 23-річного молодика.

Для пошуку іншого у столиці була введена спеціальна поліцейська операція. За пів години на вулиці Ушакова правоохоронці зупинили 26-річного керманича BMW.

Чоловіків доставили до Святошинського управління поліції для надання пояснень, після чого передали співробітникам Служби безпеки України.

"Поліція Києва вкотре нагадує про заборону фото та відеофіксації роботи ППО! Зберігайте інформаційну тишу, адже мовчання – надійний тил наших захисників!", – йдеться у повідомленні.

Вдень 29 травня 2023 року у Києві після оголошення повітряної тривоги пролунали гучні вибухи. Росія завдала ракетних ударів, працювала ППО.

Також сьогодні росіяни завдали ракетного удару по Покровській громаді Синельниківського району, що на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинула жінка.

У Харківській області російські окупанти завдали удару ракетою "Іскандер" по смт Ківшарівка Куп'янського району. Поранень зазнали шестеро осіб, серед них – діти 10 і 14 років.

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