RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Києві затримали двох чоловіків, які знімали роботу ППО. Поліція проводила спецоперацію

Этот материал также доступен на русском
29.05.2023, 16:06
У Києві затримали двох чоловіків, які знімали роботу ППО. Поліція проводила спецоперацію - Фото
Фото: поліція

У Києві затримали двох чоловіків, які знімали роботу ППО. Для пошуків одного з них було проведено спеціальну поліцейську операцію. Про це повідомили у столичній поліції.

Там розповіли, що на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що двоє невідомих знімали роботу ППО. На місце було направлено патрульних поліцейських та співробітників карного розшуку.

Протягом години на одній з вулиць Святошинського району поліція затримала 23-річного молодика.

Для пошуку іншого у столиці була введена спеціальна поліцейська операція. За пів години на вулиці Ушакова правоохоронці зупинили 26-річного керманича BMW.

Чоловіків доставили до Святошинського управління поліції для надання пояснень, після чого передали співробітникам Служби безпеки України.

У Києві затримали двох чоловіків, які знімали роботу ППО. Поліція проводила спецоперацію

"Поліція Києва вкотре нагадує про заборону фото та відеофіксації роботи ППО! Зберігайте інформаційну тишу, адже мовчання – надійний тил наших захисників!", – йдеться у повідомленні.

  • Вдень 29 травня 2023 року у Києві після оголошення повітряної тривоги пролунали гучні вибухи. Росія завдала ракетних ударів, працювала ППО.
  • Також сьогодні росіяни завдали ракетного удару по Покровській громаді Синельниківського району, що на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинула жінка.
  • У Харківській області російські окупанти завдали удару ракетою "Іскандер" по смт Ківшарівка Куп'янського району. Поранень зазнали шестеро осіб, серед них – діти 10 і 14 років. 
Вадим Ребрина
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
поліціякиївппо
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 