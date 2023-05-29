Росія вдарила "Іскандером" по Харківщині, пошкоджено гуртожиток, поранено двох дітей – відео

Російські окупанти завдали удару ракетою "Іскандер" по смт Ківшарівка Куп'янського району. Поранень зазнали шестеро осіб, серед них діти 10 і 14 років. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За його інформацією, в селищі пошкоджено будівлю гуртожитку, два приватні будинки та газопровід.

Поранено трьох жінок 73, 85 та 90 років. Крім того, постраждала вагітна жінка, підліток 14 років та 10-річна дитина, повідомив Синєгубов.

Вдень 29 травня 2023 року у Києві після оголошення повітряної тривоги пролунали гучні вибухи. Росія завдає ракетних ударів, працює ППО.

У Хмельницькій обласній військовій адміністрації повідомили, що вночі окупанти вдарили по військовому об'єкту в області, виведено з ладу п'ять літальних апаратів.

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