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РФ ударила "Искандером" по Харьковской области, повреждено общежитие, ранены дети – видео

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2023, 13:33
РФ ударила
Ракета комплекса Искандер-м

Российские оккупанты нанесли удар ракетой "Искандер" по пгт Ковшаровка Купянского района. Ранения получили шесть человек, в том числе дети 10 и 14 лет. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его информации, в поселке повреждено здание общежития, два частных дома и газопровод.

Ранены три женщины 73, 85 и 90 лет. Кроме того, пострадала беременная женщина, подросток 14 лет и 10-летний ребенок, сообщил Синегубов.

  • Днем 29 мая 2023 года в Киеве после объявления воздушной тревоги раздались громкие взрывы. Россия наносила ракетные удары, работала ПВО.
  • В Хмельницкой областной военной администрации сообщили, что ночью оккупанты ударили по военному объекту в области, выведены из строя пять летательных аппаратов.

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Вадим Ребрина
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ракетный удар
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