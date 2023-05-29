В Киеве задержаны двое мужчин, которые снимали работу ПВО. Полиция проводила спецоперацию

В Киеве задержаны двое мужчин, которые снимали работу ПВО. Для поисков одного из них была проведена специальная полицейская операция. Об этом сообщили в столичной полиции.

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Там рассказали, что на спецлинию 102 поступило сообщение от местной жительницы о том, что двое неизвестных снимали работу ПВО. На место были направлены патрульные полицейские и сотрудники уголовного розыска.

В течение часа на одной из улиц Святошинского района полиция задержала 23-летнего молодого человека.

Для поиска другого в столице была введена специальная полицейская операция. Через полчаса на улице Ушакова правоохранители остановили 26-летнего водителя BMW.

Мужчин доставили в Святошинское управление полиции для предоставления объяснений, после чего передали сотрудникам Службы безопасности Украины.

"Полиция Киева в который раз напоминает о запрете фото и видеофиксации работы ПВО! Сохраняйте информационную тишину, ведь молчание – надежный тыл наших защитников!", – говорится в сообщении.

Днем 29 мая 2023 года в Киеве после объявления воздушной тревоги раздались громкие взрывы. Россия нанесла ракетные удары, работала ПВО.

Также сегодня россияне нанесли ракетный удар по Покровской общине Синельниковского района Днепропетровской области, в результате чего погибла женщина.

В Харьковской области российские оккупанты нанесли удар ракетой "Искандер" по пгт Ковшаровка Купянского района. Ранения получили шесть человек, среди них дети 10 и 14 лет.

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