В Киеве задержаны двое мужчин, которые снимали работу ПВО. Полиция проводила спецоперацию
В Киеве задержаны двое мужчин, которые снимали работу ПВО. Для поисков одного из них была проведена специальная полицейская операция. Об этом сообщили в столичной полиции.
Там рассказали, что на спецлинию 102 поступило сообщение от местной жительницы о том, что двое неизвестных снимали работу ПВО. На место были направлены патрульные полицейские и сотрудники уголовного розыска.
В течение часа на одной из улиц Святошинского района полиция задержала 23-летнего молодого человека.
Для поиска другого в столице была введена специальная полицейская операция. Через полчаса на улице Ушакова правоохранители остановили 26-летнего водителя BMW.
Мужчин доставили в Святошинское управление полиции для предоставления объяснений, после чего передали сотрудникам Службы безопасности Украины.
"Полиция Киева в который раз напоминает о запрете фото и видеофиксации работы ПВО! Сохраняйте информационную тишину, ведь молчание – надежный тыл наших защитников!", – говорится в сообщении.
- Днем 29 мая 2023 года в Киеве после объявления воздушной тревоги раздались громкие взрывы. Россия нанесла ракетные удары, работала ПВО.
- Также сегодня россияне нанесли ракетный удар по Покровской общине Синельниковского района Днепропетровской области, в результате чего погибла женщина.
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