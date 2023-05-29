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Россияне обстреляли Днепропетровскую область. Погибла женщина, есть раненые – фото

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2023, 13:31
Россияне обстреляли Днепропетровскую область. Погибла женщина, есть раненые – фото - Фото
Россияне обстреляли Синельниково (Фото: Сергей Лысак)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Покровской громаде Синельниковского района в Днепропетровской области, в результате чего погибла женщина. Об этом сообщили местные власти и прокуратура.

Инцидент произошел 29 мая около 11:41.

Фото: Сергій Лисак

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, пострадали десять человек, среди которых есть 11-летний ребенок.

Фото: прокуратура Дніпропетровщини

Повреждены здания спорткомплекса, частные дома, хозяйственные постройки, авто.

Фото: прокуратура Дніпропетровщини

В прокуратуре выясняют тип оружия, которое использовали оккупанты.

Главнокомандующий ВСУ Залужный сообщил, что россияне выпустили по Украине до 40 ракет Х-101/Х-555 и 35 дронов-камикадзе Shahed-136 в ночь на 29 мая.

В Хмельницкой областной военной администрации сообщили, что ночью 29 мая российские кафиры ударили по военному объекту в Хмельницкой области, выведены из строя пять летательных аппаратов.

Читайте также: В Киеве раздались громкие взрывы. Россия нанесла ракетные удары, работала ПВО.

Милана Головань
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войнаднепропетровская областьСинельниково
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