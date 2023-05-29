Россияне обстреляли Днепропетровскую область. Погибла женщина, есть раненые – фото

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Покровской громаде Синельниковского района в Днепропетровской области, в результате чего погибла женщина. Об этом сообщили местные власти и прокуратура.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Инцидент произошел 29 мая около 11:41.

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, пострадали десять человек, среди которых есть 11-летний ребенок.

Повреждены здания спорткомплекса, частные дома, хозяйственные постройки, авто.

В прокуратуре выясняют тип оружия, которое использовали оккупанты.

Главнокомандующий ВСУ Залужный сообщил, что россияне выпустили по Украине до 40 ракет Х-101/Х-555 и 35 дронов-камикадзе Shahed-136 в ночь на 29 мая.

В Хмельницкой областной военной администрации сообщили, что ночью 29 мая российские кафиры ударили по военному объекту в Хмельницкой области, выведены из строя пять летательных аппаратов.

Ночью 28 мая 2023 года РФ рекордно атаковала "шахедами" Киев и другие места.

Читайте также: В Киеве раздались громкие взрывы. Россия нанесла ракетные удары, работала ПВО.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.