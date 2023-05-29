Росіяни обстріляли Дніпропетровщину. Загинула жінка, є поранені – фото

Російські окупанти завдали ракетного удару по Покровській громаді Синельниківського району, що на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинула жінка. Про це повідомила місцева влада та прокуратура.

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Інцидент стався 29 травня близько 11:41.

За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, постраждало десятеро людей, серед яких є 11-річна дитина.

Пошкоджено будівлю спорткомплексу, приватні будинки, господарчі споруди, авто.

У прокуратурі з'ясовують тип зброї, яку використали окупанти.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний повідомив, що росіяни випустили по Україні до 40 ракет Х-101/Х-555 і 35 дронів-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 29 травня.

У Хмельницькій обласній військовій адміністрації повідомили, що вночі 29 травня російські окупанти вдарили по військовому об'єкту на Хмельниччині, виведено з ладу п'ять літальних апаратів.

Вночі 28 травня 2023 року РФ рекордно атакувала "шахедами" Київ та інші міста.

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