Росіяни обстріляли Дніпропетровщину. Загинула жінка, є поранені – фото
Російські окупанти завдали ракетного удару по Покровській громаді Синельниківського району, що на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинула жінка. Про це повідомила місцева влада та прокуратура.
Інцидент стався 29 травня близько 11:41.
За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, постраждало десятеро людей, серед яких є 11-річна дитина.
Пошкоджено будівлю спорткомплексу, приватні будинки, господарчі споруди, авто.
У прокуратурі з'ясовують тип зброї, яку використали окупанти.
Головнокомандувач ЗСУ Залужний повідомив, що росіяни випустили по Україні до 40 ракет Х-101/Х-555 і 35 дронів-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 29 травня.
У Хмельницькій обласній військовій адміністрації повідомили, що вночі 29 травня російські окупанти вдарили по військовому об'єкту на Хмельниччині, виведено з ладу п'ять літальних апаратів.
- Вночі 28 травня 2023 року РФ рекордно атакувала "шахедами" Київ та інші міста.
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