RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Росіяни обстріляли Дніпропетровщину. Загинула жінка, є поранені – фото

Этот материал также доступен на русском
29.05.2023, 13:31
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину. Загинула жінка, є поранені – фото - Фото
Росіяни обстріляли Синельникове (Фото: Сергій Лисак)

Російські окупанти завдали ракетного удару по Покровській громаді Синельниківського району, що на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинула жінка. Про це повідомила місцева влада та прокуратура.

Інцидент стався 29 травня близько 11:41. 

Фото: Сергій Лисак

За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, постраждало десятеро людей, серед яких є 11-річна дитина.

Фото: прокуратура Дніпропетровщини

Пошкоджено будівлю спорткомплексу, приватні будинки, господарчі споруди, авто.

Фото: прокуратура Дніпропетровщини

У прокуратурі з'ясовують тип зброї, яку використали окупанти.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний повідомив, що росіяни випустили по Україні до 40 ракет Х-101/Х-555 і 35 дронів-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 29 травня.

У Хмельницькій обласній військовій адміністрації повідомили, що вночі 29 травня російські окупанти вдарили по військовому об'єкту на Хмельниччині, виведено з ладу п'ять літальних апаратів.

Читайте також: У Києві пролунали гучні вибухи. Росія завдала ракетних ударів, працювала ППО — фото

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаДніпропетровщинаСинельникове
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 