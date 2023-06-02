Київ. Росія вдарила ракетами Х-101 з Ту-95МС та БПЛА Shahed-136. ППО збила понад 30 цілей

Російські окупанти завдали чергового ракетного та дронового удару по Києву в ніч на 2 червня. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

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За словами начальника КМВА Сергія Попка, ворог влаштував шосту атаку за останні шість днів — після балістичних ракет учора росіяни одночасно запустили крилаті ракети та дрони-камікадзе.

Ракети типу Х-101/Х-555 запускали зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із Каспійського моря, а також БПЛА Shahed-136 з різних напрямків.

Протиповітряна оборона знищила понад 30 цілей у повітряному просторі столиці, потерпілих немає.

У Дарницькому районі на проїжджій частині виявили уламки ракети зі слідами горіння — жертв та руйнувань немає. У Подільському районі через падіння уламків спалахнула трава, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Чому Росія посилила ракетно-дронові обстріли у травні? Можлива відповідь – у розборі "Полювання на Patriot".

МО каже, що завдання росіян — також у тому, щоб максимально підірвати психологічну стійкість та єдність українців: два важливі чинники спротиву.

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