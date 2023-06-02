Київ. Росія вдарила ракетами Х-101 з Ту-95МС та БПЛА Shahed-136. ППО збила понад 30 цілей
Російські окупанти завдали чергового ракетного та дронового удару по Києву в ніч на 2 червня. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
За словами начальника КМВА Сергія Попка, ворог влаштував шосту атаку за останні шість днів — після балістичних ракет учора росіяни одночасно запустили крилаті ракети та дрони-камікадзе.
Ракети типу Х-101/Х-555 запускали зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із Каспійського моря, а також БПЛА Shahed-136 з різних напрямків.
Протиповітряна оборона знищила понад 30 цілей у повітряному просторі столиці, потерпілих немає.
У Дарницькому районі на проїжджій частині виявили уламки ракети зі слідами горіння — жертв та руйнувань немає. У Подільському районі через падіння уламків спалахнула трава, повідомив міський голова Віталій Кличко.
Чому Росія посилила ракетно-дронові обстріли у травні? Можлива відповідь – у розборі "Полювання на Patriot".
МО каже, що завдання росіян — також у тому, щоб максимально підірвати психологічну стійкість та єдність українців: два важливі чинники спротиву.
- Вночі 29 травня 2023 року росіяни пустили по Україні до 40 ракет Х-101/Х-555 і 35 "шахедів", ударили по військовому об'єкту в Хмельницькій області: там виведено з ладу п'ять літальних апаратів. ЗСУ радять не драматизувати це влучення. Збито 36 із 40 ракет і 30 із 38 дронів.
- Вдень 29 травня РФ повторно атакувала Київ: 11 із 11 "Іскандерів" збито.
- Вночі 30 травня окупанти залетіли у Київ "шахедами", є жертва та руйнування у столиці й області. ППО знищила 29 із 31 дрону.
- Вночі 1 червня РФ знову вдарила по Києву "Іскандерами": збиті всі 10 ракет.
Читайте також: Російська ракета вбила людей біля закритого укриття. Що сталося і як реагує влада
Коментарі