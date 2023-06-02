Постоянные ракетные удары по Киеву. Минобороны считает, что РФ хочет запугать гражданских
Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Россия хочет запугать гражданских постоянными ударами по Киеву ракетами и дронами. Об этом она сообщила в интервью польскому агентству PAP.
По ее словам, россияне усилили обстрелы Киева, чтобы посеять страх. Она отметила, что враг неизменно бьет по военной и критической инфраструктуре.
"Они делают все, чтобы посеять страх среди мирного населения. То, что ракеты летят в сторону Киева, конечно, не случайно. Обстрел инфраструктуры — это месседж: обстрелы в самое сердце Киева доказательство, что морали для России не существует", — сказала замминистра.
Маляр заявила, что столичная противовоздушная оборона работает на высшем уровне, а подавляющее большинство ракет и БпЛА противника можно уничтожать, однако обломки представляют угрозу для людей.
"Мы не можем предсказать, куда упадут обломки. Они поражают не только многоквартирные дома, но и школы, и детские сады. Поэтому, хотя они
гораздо меньше, чем в начале войны, но мы все еще несем потери среди гражданского населения", — резюмировала она.
- Ночью 29 мая 2023 года россияне пустили по Украине до 40 ракет Х-101/Х-555 и 35 "шахедов", ударили по военному объекту в Хмельницкой области: там выведено из строя пять летательных аппаратов. ВСУ советуют не драматизировать это попадание. Сбито 36 из 40 ракет и 30 из 38 дронов.
- Днем 29 мая РФ повторно атаковала Киев: 11 из 11 "Искандеров" сбито.
- Ночью 30 мая оккупанты залетели в Киев "шахедами", есть жертва и разрушения в столице и области. ПВО уничтожила 29 дронов из 31. Ночью 1 июня РФ снова ударила по Киеву "Искандерами": сбиты все 10 ракет.
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