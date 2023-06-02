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Постоянные ракетные удары по Киеву. Минобороны считает, что РФ хочет запугать гражданских

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2023, 13:39
Постоянные ракетные удары по Киеву. Минобороны считает, что РФ хочет запугать гражданских - Фото
Анна Маляр (Фото: Анна Маляр/Facebook)

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Россия хочет запугать гражданских постоянными ударами по Киеву ракетами и дронами. Об этом она сообщила в интервью польскому агентству PAP.

По ее словам, россияне усилили обстрелы Киева, чтобы посеять страх. Она отметила, что враг неизменно бьет по военной и критической инфраструктуре. 

"Они делают все, чтобы посеять страх среди мирного населения. То, что ракеты летят в сторону Киева, конечно, не случайно. Обстрел инфраструктуры — это месседж: обстрелы в самое сердце Киева доказательство, что морали для России не существует", — сказала замминистра.

Маляр заявила, что столичная противовоздушная оборона работает на высшем уровне, а подавляющее большинство ракет и БпЛА противника можно уничтожать, однако обломки представляют угрозу для людей. 

"Мы не можем предсказать, куда упадут обломки. Они поражают не только многоквартирные дома, но и школы, и детские сады. Поэтому, хотя они
гораздо меньше, чем в начале войны, но мы все еще несем потери среди гражданского населения", — резюмировала она. 

Ранее военная администрация Киева заявила, что враг запустил по городу ракеты типа Х-101/Х-555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с Каспийского моря, а также Shahed-136 с разных направлений. Столичная ПВО уничтожила более 30 целей.
В Генштабе сообщили, что предварительно, российские оккупанты запустили по Украине 15 крылатых ракет и 18 дронов-камикадзе Shahed-136.

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Дмитрий Гриниченко
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