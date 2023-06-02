ВСУ объяснили разницу звуков взрывов в Киеве: Баллистические ракеты не собьешь на подлете
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил разницу звуков взрывов в Киеве при работе противовоздушной обороны типами российских ракет. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
"Баллистические ракеты сбивать на дальних подступах нельзя, дальность Patriot всего несколько десятков километров. Крылатые ракеты можно сбивать и другими комплексами, даже мобильными огневыми группами, авиацией", — сказал Игнат.
Он отметил, что ночью 2 июня крылатые ракеты врага заходили с севера и кружили по областям, чтобы запутать ПВО.
"Залетали с территории России, Брянской и Курской областей, с осени они не атакуют с территории Беларуси", — заявил спикер ВС.
- Ночью 29 мая 2023 года россияне пустили по Украине до 40 ракет Х-101/Х-555 и 35 "шахедов", ударили по военному объекту в Хмельницкой области: там выведено из строя пять летательных аппаратов. ВСУ советуют не драматизировать это попадание. Сбито 36 из 40 ракет и 30 из 38 дронов.
- Днем 29 мая РФ повторно атаковала Киев: 11 из 11 "Искандеров" сбито.
- Ночью 30 мая оккупанты залетели в Киев "шахедами", есть жертва и разрушения в столице и области. ПВО уничтожила 29 дронов из 31. Ночью 1 июня РФ снова ударила по Киеву "Искандерами": сбиты все 10 ракет.
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