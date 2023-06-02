ВСУ объяснили разницу звуков взрывов в Киеве: Баллистические ракеты не собьешь на подлете

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил разницу звуков взрывов в Киеве при работе противовоздушной обороны типами российских ракет. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, все зависит от типов ракет, которыми атакуют россияне.

"Баллистические ракеты сбивать на дальних подступах нельзя, дальность Patriot всего несколько десятков километров. Крылатые ракеты можно сбивать и другими комплексами, даже мобильными огневыми группами, авиацией", — сказал Игнат.

Он отметил, что ночью 2 июня крылатые ракеты врага заходили с севера и кружили по областям, чтобы запутать ПВО.

"Залетали с территории России, Брянской и Курской областей, с осени они не атакуют с территории Беларуси", — заявил спикер ВС.

Ранее военная администрация Киева заявила, что враг запустил по городу ракеты типа Х-101/Х-555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с Каспийского моря, а также Shahed-136 с разных направлений. Столичная ПВО уничтожила более 30 целей.

В Генштабе сообщили, что предварительно, российские оккупанты запустили по Украине 15 крылатых ракет и 18 дронов-камикадзе Shahed-136.

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