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ВСУ объяснили разницу звуков взрывов в Киеве: Баллистические ракеты не собьешь на подлете

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2023, 08:22
ВСУ объяснили разницу звуков взрывов в Киеве: Баллистические ракеты не собьешь на подлете - Фото
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил разницу звуков взрывов в Киеве при работе противовоздушной обороны типами российских ракет. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, все зависит от типов ракет, которыми атакуют россияне. 

"Баллистические ракеты сбивать на дальних подступах нельзя, дальность Patriot всего несколько десятков километров. Крылатые ракеты можно сбивать и другими комплексами, даже мобильными огневыми группами, авиацией", — сказал Игнат.

Он отметил, что ночью 2 июня крылатые ракеты врага заходили с севера и кружили по областям, чтобы запутать ПВО. 

"Залетали с территории России, Брянской и Курской областей, с осени они не атакуют с территории Беларуси", — заявил спикер ВС.

Ранее военная администрация Киева заявила, что враг запустил по городу ракеты типа Х-101/Х-555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с Каспийского моря, а также Shahed-136 с разных направлений. Столичная ПВО уничтожила более 30 целей.
В Генштабе сообщили, что предварительно, российские оккупанты запустили по Украине 15 крылатых ракет и 18 дронов-камикадзе Shahed-136.

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Дмитрий Гриниченко
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