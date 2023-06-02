ЗСУ пояснили різницю звуків вибухів у Києві: Балістичні ракети не можна збити на підльоті

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив різницю звуків вибухів у Києві під час роботи протиповітряної оборони типами російських ракет. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, все залежить від типів ракет, якими атакують росіяни.

"Балістичні ракети збивати на далеких підступах не можна, дальність Patriot лише кілька десятків кілометрів. Крилаті ракети можна збивати й іншими комплексами, навіть мобільними вогневими групами, авіацією", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що вночі 2 червня крилаті ракети ворога заходили з півночі та кружляли областями, щоб заплутати ППО.

"Залітали з території Росії, Брянської та Курської областей, з осені вони не атакують з території Білорусі", — заявив речник ВС.

Раніше військова адміністрація Києва заявила, що ворог запустив по місту ракети типу Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з Каспійського моря, а також Shahed-136 з різних напрямків. Столична ППО знищила понад 30 цілей.

У Генштабі повідомили, що попередньо, російські окупанти запустили по Україні 15 крилатих ракет і 18 дронів-камікадзе Shahed-136.

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