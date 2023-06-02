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ЗСУ пояснили різницю звуків вибухів у Києві: Балістичні ракети не можна збити на підльоті

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02.06.2023, 08:22
ЗСУ пояснили різницю звуків вибухів у Києві: Балістичні ракети не можна збити на підльоті - Фото
Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив різницю звуків вибухів у Києві під час роботи протиповітряної оборони типами російських ракет. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, все залежить від типів ракет, якими атакують росіяни.

"Балістичні ракети збивати на далеких підступах не можна, дальність Patriot лише кілька десятків кілометрів. Крилаті ракети можна збивати й іншими комплексами, навіть мобільними вогневими групами, авіацією", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що вночі 2 червня крилаті ракети ворога заходили з півночі та кружляли областями, щоб заплутати ППО.

"Залітали з території Росії, Брянської та Курської областей, з осені вони не атакують з території Білорусі", — заявив речник ВС.

Раніше військова адміністрація Києва заявила, що ворог запустив по місту ракети типу Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з Каспійського моря, а також Shahed-136 з різних напрямків. Столична ППО знищила понад 30 цілей.

У Генштабі повідомили, що попередньо, російські окупанти запустили по Україні 15 крилатих ракет і 18 дронів-камікадзе Shahed-136.

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Дмитро Гриниченко
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