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Звягель. Росія завдала ракетного удару по житловому масиву, зруйновано шість будинків, є загиблий

Этот материал также доступен на русском
09.06.2023, 07:29
Звягель. Росія завдала ракетного удару по житловому масиву, зруйновано шість будинків, є загиблий - Фото
Звягель (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти завдали ракетного удару по житловому сектору Звягеля Житомирської області, є загиблий та поранені. Про це повідомили у Звягельській міській раді.

За словами міського голови Миколи Боровця, росіяни влучили в житловий масив приватного сектору.

Вже відомо про шість зруйнованих будинків, десятки зазнали пошкоджень.

Одна людина загинула, є поранені, які отримують усю необхідну допомогу.

На місці удару працюють усі спеціальні служби.

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Дмитро Гриниченко
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