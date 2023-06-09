Звягель. Росія завдала ракетного удару по житловому масиву, зруйновано шість будинків, є загиблий
09.06.2023, 07:29
Звягель (Фото: скриншот з відео)
Російські окупанти завдали ракетного удару по житловому сектору Звягеля Житомирської області, є загиблий та поранені. Про це повідомили у Звягельській міській раді.
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За словами міського голови Миколи Боровця, росіяни влучили в житловий масив приватного сектору.
Вже відомо про шість зруйнованих будинків, десятки зазнали пошкоджень.
Одна людина загинула, є поранені, які отримують усю необхідну допомогу.
На місці удару працюють усі спеціальні служби.
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