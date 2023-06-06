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Новини | ППО України відбиває повітряну атаку, у центрі країни й Києві спалахи та вибухи

Этот материал также доступен на русском
06.06.2023, 02:48
ППО України відбиває повітряну атаку, у центрі країни й Києві спалахи та вибухи - Фото
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Країна-терорист Росія атакує Україну вночі 6 червня далекобійними ракетами. Під час повітряної тривоги жителі центра країни чули вибухи.

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00:35. Тривога лише на Київщині, через 20 хвилин — Київ та Чернігівська. Зважаючи на локальну тривогу, це можуть бути "шахеди" з Брянської области РФ або дрон-розвідник.

00:49. Пов'язаний із військовими та місцевою адміністрацією анонімний Telegram-канал Николаевский Ванёк повідомив ("попередньо") про пуски ракет із шести Ту-95МС з району Каспійського моря. Підлітний час ракет до кордонів України позначено щонайменше з 02:00 ночі.

01:00. Київська обласна військова адміністрація попередила про підвищену небезпеку: "Працює ППО".

Дивіться інфографіку: Що і скільки назбивали над Києвом за травень

01:32. "Почервоніли" східні та центральні області: ознака наближення ракет до кордонів.

02:05. Без тривоги поки що лише захід України.

Військові нагадують, що заборонено у такі періоди.

02:17-02:27. У Харківській та Дніпропетровській області чули вибухи. Точніше локацію, де саме проживають/знаходяться співрозмовники LIGA.net, не вказуємо. Співрозмовник у Дніпрі нічого не чув.

02:33-02:36. Тривога по всій Україні, захід теж "накрило" сиренами.

03:14-03:16. Потужні вибухи над Києвом та передмістям. ППО за роботою.

03:20. Можливо, відбувається типова для весни/літа 2023 комбінована атака з використанням ще й іранських дронів-камікадзе Shahed-136: прожектори над столицею.

03:22-03:27. Активна робота ППО. Де і як – без уточнень.

03:31. У Києві виклик в Дарницький район: служби прямують на місце, пише мер.

03:40. Якийсь час тому про звуки роботи ППО повідомляли також пабліки Житомирської області. Підтвердити чи спростувати цю інформацію наразі не можемо.

Новина доповнюється...

"Тривожний" для киян травень-2023 перейшов у аналогічний червень: бійці ППО знову збивали вночі 2 червня ракети та дрони. Ночі 3—5 червня у Києві було тихими (ворог бив не в столиці, вразивши під Кропивницьким стратегічний об'єкт).

На початку літа в Повітряних силах погодилися, що дані основних моніторингових Telegram-пабліків про види загроз "переважно правдиві". Наприкінці квітня ЗСУ попередили авторів таких каналів.

Читайте також: Данілов: У Бахмуті загинули майже 23 000 росіян. Наші втрати – у 7,5 раза менші

Євген Пилипенко
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