Повітряні сили: Дані моніторингових пабліків про види загроз здебільшого правдиві

Telegram-канали, які публікують дані про ті чи інші види повітряних загроз під час оголошення тривог, здебільшого дають правдиві дані. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Коментуючи дискусії, чи доцільно та чи є технічна можливість на офіційному рівні під час повітряних тривог інформувати суспільство про те, який саме тип загрози з повітря наразі існує, Ігнат сказав, що "зараз стільки Telegram-каналів це роблять, що тут навіть йдеться про те, потрібно чи не потрібно".

"Коли є інформація про застосування балістичного озброєння, ракетна небезпека може оголошуватись превентивно, коли дійсно є така інформація від розвідки. Але коли такої інформації немає, то від старту балістичної ракети з відстані 100-200 км до місця, куди вона має влучити, – лічені хвилини. Навряд вийде так оперативно сповістити, щоб люди зреагували", – сказав Ігнат.

За його словами, "зазвичай" інформація в моніторингових пабліках відповідає дійсності.

"В них одне, мабуть, джерело інформації. Хто їх там веде – не зовсім зрозуміло. Але вони зрештою повідомляють. Єдине, що ми кілька місяців тому просили моніторингові пабліки не викладати місця перебування цілей, місця їхнього зникнення з радарів…. До нас дослухались", – сказав Ігнат.

За його словами, після цього він не бачив в таких Telegram-каналах повідомлень, де відтворювалась би повітряна ситуація із зазначенням повітряних цілей, за якими можна було б зрозуміти слабкі місця української протиповітряної оборони.

"Усі зрозуміли, наскільки ця інформація є небезпечною для оприлюднення, особливо для ворога. Те, що вони зараз оприлюднюють, – інформація загалом відповідає дійсності. Але зрештою треба все одно довіряти офіційним джерелам інформації", – додав речник Повітряних сил.

22 квітня 2023 року Ігнат заявив, що "найближчим часом" будуть вжиті заходи проти Telegram-каналів, які в режимі реального часу повідомляють про рух російських ракет чи БПЛА. Він попередив адміністраторів цих пабліків, що це "злочин проти України, інформування ворога про маршрут руху ракет".

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