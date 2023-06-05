Воздушные силы: Данные мониторинговых пабликов о видах угроз в основном правдивые

Telegram-каналы, публикующие данные о тех или иных видах воздушных угроз во время объявления тревог, в основном дают правдивые данные. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Комментируя дискуссии, целесообразно ли и есть ли техническая возможность на официальном уровне во время воздушных тревог информировать общество о том, какой именно тип угрозы с воздуха существует, Игнат сказал, что "сейчас столько Telegram-каналов это делают, что здесь даже речь идет о том, нужно или не нужно".

"Если есть информация о применении баллистического вооружения, ракетная опасность может объявляться превентивно, когда действительно есть такая информация от разведки. Но если такой информации нет, то от старта баллистической ракеты с расстояния 100-200 км до места, куда она должна попасть, – считанные минуты. Вряд ли получится так оперативно оповестить, чтобы люди среагировали", – сказал Игнат.

По его словам, "обычно" информация в мониторинговых пабликах соответствует действительности.

"У них один, наверное, источник информации. Кто их там ведет – не совсем понятно. Но они в итоге сообщают. Единственное, что мы несколько месяцев назад просили мониторинговые паблики не выкладывать места нахождения целей, места их исчезновения с радаров…. К нам прислушались", – сказал Игнат.

По его словам, после этого он не видел в таких Telegram-каналах сообщений, где бы отображалась воздушная обстановка с указанием воздушных целей, за счет чего можно было бы понять слабые места украинской противовоздушной обороны.

"Все поняли, насколько эта информация опасна для обнародования, особенно для врага. То, что они сейчас обнародуют, – информация в целом соответствует действительности. Но в конце концов нужно все равно доверять официальным источникам информации", – добавил спикер Воздушных сил.

22 апреля 2023 года Игнат заявил, что "в ближайшее время" будут приняты меры против Telegram-каналов, которые в режиме реального времени сообщают о движении российских ракет или БПЛА. Он предупредил администраторов этих пабликов, что это "преступление против Украины, информирование врага о маршруте движения ракет".

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