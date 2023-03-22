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Против Telegram-каналов, сообщающих о движении ракет или БПЛА, будут приняты меры — ВС ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2023, 12:30
Против Telegram-каналов, сообщающих о движении ракет или БПЛА, будут приняты меры — ВС ВСУ - Фото
Юрий Игнат (Скриншот)
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В ближайшее время будут приняты меры против Telegram-каналов, которые в режиме реального времени сообщают о движении российских ракет или БПЛА. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

"В ближайшее время будут приняты серьезные решения, возможно, будут возбуждены даже уголовные дела, потому что некоторые Telegram-каналы в режиме реального времени предоставляют информацию о движении БПЛА или ракет", – сказал Игнат.

Он предупредил администраторов указанных каналов, что это "преступление против Украины, информирование врага о маршруте движения ракет". По его словам, таким образом россияне узнают о слабых местах украинской ПВО.

"Будут приниматься все меры, материалы уже переданы в определенные органы..." – сказал Игнат.

ДОПОЛНЕНО В 13:15. Корреспондент LIGA.net пытался выяснить у киберполиции, какие именно меры могут быть приняты к Telegram-каналам, однако там попросили позвонить после 14:00, потому что сейчас обеденный перерыв.

  • Российские оккупанты запустили по Украине 21 дрон-камикадзе Shahed-136 в ночь на 22 марта, 16 были сбиты.
  • В Киевской области во время ночной атаки был зафиксирован прилет в гражданский объект, три человека погибли.

Читайте также: Оккупанты сообщают об атаке дронов на военные корабли РФ в Севастополе

Вадим Ребрина
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