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Данілов: У Бахмуті загинуло майже 23 000 росіян. Наші втрати – в 7,5 раза менші

Этот материал также доступен на русском
04.06.2023, 12:58
Данілов: У Бахмуті загинуло майже 23 000 росіян. Наші втрати – в 7,5 раза менші - Фото
Бахмут (Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ)

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera вперше назвав орієнтовні втрати України у битві за Бахмут.

"З 1 вересня, коли Москва почала використовувати засуджених як найманців у Бахмуті, загинуло 22 816 осіб. Наші втрати були в 7,5 раза менші", – сказав Данілов.

Своєю чергою міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю CNA назвав оцінку втрат Росії разом із пораненими.  "За нашими оцінками, вони втратили [у Бахмуті] понад 60 000 осіб убитими та пораненими протягом восьми місяців", – сказав він.

Данілов під час інтерв'ю італійській газеті додав, що Україна не може собі дозволити здавати міста без бою, тому що інакше росіяни б перемогли.

На питання журналіста, чи не краще уникнути нових смертей, пішовши на переговори, Данілов відповів: "Стоп. Люди бояться називати речі своїми іменами й втрачають відчуття реальності. Ви називаєте його Путіним, але його ім'я – Сатана".

Він сказав, що не потрібно Україну підштовхувати до мирних переговорів, бо відступити має Росія.

"Пішла до біса та бомба. Якби ми її злякалися, це означало б, що тільки країни з ядерною зброєю можуть себе захистити. Ви цього хочете? Ми ні, тому ми не здаємося", – сказав Данілов.

  • Раніше в Міноборони повідомили, що Росія почала замінювати терористів групи Вагнера на регулярні підрозділи, тому інтенсивність наступальних дій окупантів у напрямку Бахмута істотно знизилася.
Андрій Водяний
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