ПВО Украины отражает воздушную атаку, в центре страны видели вспышки и слышали взрывы

Страна-террорист Россия атакует Украину ночью 6 июня дальнобойными ракетами. Во время воздушной тревоги жители центра страны слышали взрывы.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

00:35. Тревога только в Киевской области, спустя 20 минут — Киев и Черниговская. Судя по локальной тревоге, это могут быть "шахеды" из Брянской области РФ или дрон-разведчик.

00:49. Связанный с военными и местной администрацией анонимный Telegram-канал Николаевский Ванёк сообщил ("предварительно") о пусках ракет с шести Ту-95МС из района Каспийского моря. Подлетное время ракет к границам обозначено как минимум с 02:00 ночи.

01:00. Киевская областная военная администрация предупредила о повышенной опасности: "Работает ПВО".

Смотрите инфографику: Что и сколько насбивали над Киевом за май

01:32. "Покраснели" восточные и центральные области: признак приближения ракет к границам.

02:05. Без тревоги пока только запад Украины.

Военные напоминают, что запрещено в эти периоды.

02:17-02:26. В Харьковской и Днепропетровской области слышали взрывы. Точнее локацию, где именно проживают/находятся собеседники LIGA.net, не указываем.

02:33-02:36. Тревога везде по Украине, запад тоже "накрыло" сиренами.

Новость дополняется...

"Тревожный" для киевлян май-2023 перешел в аналогичный июнь: бойцы ПВО снова сбивали ночью 2 июня ракеты и дроны. Ночи 3—5 июня в Киеве были тихими (враг бил не в столице, поразив под Кропивницким стратегический объект).

В начале лета в Воздушных силах согласились, что данные основных мониторинговых Telegram-пабликов о видах угроз "в основном правдивые". В конце апреля ВСУ предупредили авторов таких каналов.

Министр обороны Британии Уоллес оптимистично настроен относительно шансов ВСУ отвоевать у оккупантов все захваченное с 2014 года. Говорит, россияне "не наколдуют себе новые танки".

Читайте также: Данилов: В Бахмуте погибли почти 23 000 россиян. Наши потери – в 7,5 раза меньше

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.