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Нічна атака на Київ. Знищено понад 20 цілей ворога, уламки впали на місто – КМВА

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06.06.2023, 06:15
Нічна атака на Київ. Знищено понад 20 цілей ворога, уламки впали на місто – КМВА - Фото
Київ вночі з дрона (ілюстративний скриншот)

Вночі 6 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Києву, над столицею збито понад 20 повітряних цілей ворога, уламки знищених ракет впали на Деснянський район міста. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

За даними КМВА, Росія атакувала Київ крилатими ракетами типу Х-101/555, пуски яких здійснили стратегічні бомбардувальники Ту-95МС із району Каспійського моря.

"За попередньою інформацією, силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо столиці було виявлено та знищено понад 20 повітряних цілей ворога! Усі збиті, попадань не було", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок падіння уламків у Деснянському районі пошкоджено дорожнє покриття, лінії електропередач тролейбусного сполучення, частково вибито вікна магазину.

"Відомості щодо потерпілих на разі не надходили", – зазначили у КМВА о 04:49 6 червня.

Повітряна тривога у Києві та низці областей України розпочалася невдовзі після опівночі 6 червня. LIGA.net вела хроніку ракетної атаки ворога.

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Наталія Медведєва
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