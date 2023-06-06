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Ночная атака на Киев. Уничтожено более 20 целей врага, обломки упали на город – КМВА

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 06:15
Ночная атака на Киев. Уничтожено более 20 целей врага, обломки упали на город – КМВА - Фото
Киев ночью с дрона (иллюстративный скриншот)

Ночью 6 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву, над столицей сбито более 20 воздушных целей врага, обломки уничтоженных ракет упали на Деснянский район города. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

По данным КГВА, Россия атаковала Киев крылатыми ракетами типа Х-101/555, пуски которых осуществили стратегические бомбардировщики Ту-95МС из района Каспийского моря.

"По предварительной информации, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг столицы было обнаружено и уничтожено более 20 воздушных целей врага! Все сбиты, попаданий не было", – говорится в сообщении.

В результате падения обломков в Деснянском районе повреждено дорожное покрытие, линии электропередач троллейбусного сообщения, частично выбиты окна магазина.

"Сведений о пострадавших на данный момент не поступали", – отметили в КГВА в 04:49 6 июня.

Воздушная тревога в Киеве и ряда областей Украины началась вскоре после полуночи 6 июня. LIGA.net вела хронику ракетной атаки врага.

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Наталья Медведева
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