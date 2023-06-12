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"Пустышки" нужно уничтожать. В Воздушных силах объяснили, в чем опасность ракет Х-55

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2023, 09:16
Юрий Игнат (Скриншот видео)

Российские оккупанты во время ракетных обстрелов Украины используют ракету Х-55, которая фактически является ложной целью, потому что не несет боевого заряда. Силы противовоздушной обороны все равно сбивают эти ракеты. Почему это делается и в чем опасность Х-55, объяснил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Ракеты Х-55 были созданы в 1990-х годах как носитель тактического ядерного заряда, Россия использует их без боевой части. Х-55 летят по такой же траектории, как и другие крылатые ракеты.

Игнат пояснил, что на радаре маркеры для "пустых" Х-55 и оснащенных боевой частью Х-101 или Х-555 выглядят идентично. Поэтому их все сбивают.

"Если это, как ее называют "пустышка" – в любом случае она летит в какую-то цель. И даже сама болванка (в ней есть ракетное топливо и весит она немало) тоже может устроить довольно серьезные разрушения. Поэтому уничтожать нужно все, и рисковать никто не будет. Пустая, с боевой частью или без боевой – тут без вариантов, ее нужно тоже уничтожать", – добавил спикер Воздушных сил. 

Игнат рассказал, что Россия использует Х-55 только для того, чтобы выпустить как можно больше ракет – чтобы у ПВО ВСУ был как можно больший расход боекомплекта зенитных управляемых ракет и чтобы истощить ПВО в плане рассредоточения внимания.

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Наталья Медведева
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войнапвовоздушные силыЮрий ИгнатХ-55
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