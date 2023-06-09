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Ночью россияне использовали носители тактического ядерного заряда, ракеты Х-55 – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 11:15
Ночью россияне использовали носители тактического ядерного заряда, ракеты Х-55 – ВСУ - Фото
Юрий Игнат (скриншот видео)

Ночью 9 июня Россия атаковала Украину, в частности ракетами Х-55, которые являются носителями тактического ядерного заряда. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он рассказал, что сегодня Силы противовоздушной обороны ВСУ уничтожили четыре из шести крылатых ракет воздушного базирования Х-101 и Х-55, которые Россия выпустила по Украине.

"Видите, появилось название уже Х-55. Это ракета создана как носитель тактического ядерного заряда. Их часто противник применяет для того, чтобы увеличить количество ракет  – не использовать Х-101, а добавить Х-55, которая является практически ложной целью. Для того чтобы по ней тоже отрабатывала ПВО. Это уже не раз противник использовал", – рассказал Игнат.

По словам спикера Воздушных сил, такие действия россиян могут свидетельствовать о том, что они, возможно, экономят свой запас высокоточного дальнобойного оружия, а также хотят, чтобы ПВО ВСУ потратила свои зенитные управляемые ракеты.

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Наталья Медведева
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войнаракетный ударвоздушные силыЮрий Игнат
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