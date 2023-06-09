ВСУ: РФ ночью атаковала Украину ракетами с бомбардировщиков Ту-95МС и БпЛА. Есть прилеты

Российские оккупанты в ночь на 9 июня запустили по Украине шесть крылатых ракет и до 16 ударных дронов. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

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Военные заявляют, что с 22:00 по 04:00 россияне нанесли удар по Украине иранскими дронами-камикадзе Shahed-136/131 и крылатыми ракетами Х-101/Х-55 по объектам военной и критической инфраструктуры.

Беспилотники запускали с южного направления, а ракеты — из района Каспийского моря с четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Всего было запущено до 16 дронов и шесть ракет.

Украинские воины сбили четыре крылатые ракеты, 10 дронов Shahed, "Ланцет", четыре БпЛА-разведчика "Орлан-10"и один Supercam.

Ранее в Звягеле Житомирской области заявили о ракетном ударе россиян по жилому сектору. Разрушено шесть домов, десятки повреждены, есть погибший и раненые.

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