ВСУ: РФ ночью атаковала Украину ракетами с бомбардировщиков Ту-95МС и БпЛА. Есть прилеты
Российские оккупанты в ночь на 9 июня запустили по Украине шесть крылатых ракет и до 16 ударных дронов. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.
Военные заявляют, что с 22:00 по 04:00 россияне нанесли удар по Украине иранскими дронами-камикадзе Shahed-136/131 и крылатыми ракетами Х-101/Х-55 по объектам военной и критической инфраструктуры.
Беспилотники запускали с южного направления, а ракеты — из района Каспийского моря с четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Всего было запущено до 16 дронов и шесть ракет.
Украинские воины сбили четыре крылатые ракеты, 10 дронов Shahed, "Ланцет", четыре БпЛА-разведчика "Орлан-10"и один Supercam.
Ранее в Звягеле Житомирской области заявили о ракетном ударе россиян по жилому сектору. Разрушено шесть домов, десятки повреждены, есть погибший и раненые.
- Воздушная тревога в Киеве и ряде областей Украины началась вскоре после полуночи 6 июня. LIGA.net вела хронику ракетной атаки врага.
- КГВА сообщила, что над столицей сбито более 20 воздушных целей.
- "Тревожный" для киевлян май-2023 перешел в аналогичный июнь: бойцы ПВО снова сбивали ночью 2 июня ракеты и дроны. Ночи 3—5 июня в Киеве были тихими (враг бил не в столице, поразив под Кропивницким стратегический объект).
- В начале лета в Воздушных силах согласились, что данные основных мониторинговых Telegram-пабликов о видах угроз "в основном правдивые".
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