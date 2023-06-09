ЗСУ: Росія вночі атакувала Україну ракетами з бомбардувальників Ту-95МС та БпЛА. Є прильоти
Російські окупанти в ніч проти 9 червня запустили по Україні шість крилатих ракет і до 16 ударних дронів. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.
Військові заявляють, що з 22:00 до 04:00 росіяни завдали удару по Україні іранськими дронами-камікадзе Shahed-136/131 та крилатими ракетами Х-101/Х-55 по об'єктах військової та критичної інфраструктури.
Безпілотники запускали з південного напрямку, а ракети — з району Каспійського моря з чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Загалом було запущено до 16 дронів та шість ракет.
Українські воїни збили чотири крилаті ракети, 10 дронів Shahed, "Ланцет", чотири БпЛА-розвідники "Орлан-10" та один Supercam.
Раніше у Звягелі Житомирської області заявили про ракетний удар росіян по житловому сектору. Зруйновано шість будинків, десятки пошкоджено, є загиблий та поранені.
- Повітряна тривога у Києві та низці областей України розпочалася невдовзі після опівночі 6 червня. LIGA.net вела хроніку ракетної атаки ворога.
- КМВА повідомила, що над столицею збито понад 20 повітряних цілей.
- "Тривожний" для киян травень-2023 перейшов у аналогічний червень: бійці ППО знову збивали вночі 2 червня ракети та дрони. Ночі 3—5 червня у Києві були тихими (ворог бив не в столиці, вразивши під Кропивницьким стратегічний об'єкт).
- На початку літа в Повітряних силах погодилися, що дані основних моніторингових Telegram-пабліків про види загроз "переважно правдиві".
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