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ЗСУ: Росія вночі атакувала Україну ракетами з бомбардувальників Ту-95МС та БпЛА. Є прильоти

Этот материал также доступен на русском
09.06.2023, 07:43
ЗСУ: Росія вночі атакувала Україну ракетами з бомбардувальників Ту-95МС та БпЛА. Є прильоти - Фото
Робота ППО (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти в ніч проти 9 червня запустили по Україні шість крилатих ракет і до 16 ударних дронів. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

Військові заявляють, що з 22:00 до 04:00 росіяни завдали удару по Україні іранськими дронами-камікадзе Shahed-136/131 та крилатими ракетами Х-101/Х-55 по об'єктах військової та критичної інфраструктури.

Безпілотники запускали з південного напрямку, а ракети — з району Каспійського моря з чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Загалом було запущено до 16 дронів та шість ракет.

Українські воїни збили чотири крилаті ракети, 10 дронів Shahed, "Ланцет", чотири БпЛА-розвідники "Орлан-10" та один Supercam.

Раніше у Звягелі Житомирської області заявили про ракетний удар росіян по житловому сектору. Зруйновано шість будинків, десятки пошкоджено, є загиблий та поранені.

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Дмитро Гриниченко
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війнаповітряні силиппоракетний ударХ-101Shahed-136ту-95мс
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