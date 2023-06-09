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Вночі росіяни використовували носії тактичного ядерного заряду, ракети Х-55 – ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
09.06.2023, 11:15
Вночі росіяни використовували носії тактичного ядерного заряду, ракети Х-55 – ЗСУ - Фото
Юрій Ігнат (скриншот відео)

Вночі 9 червня Росія атакувала Україну, зокрема ракетами Х-55, які є носіями тактичного ядерного заряду. Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він розповів, що сьогодні Сили протиповітряної оборони ЗСУ знищили чотири з шести крилатих ракет повітряного базування Х-101 та Х-55, які Росія випустила по Україні.

"Бачите, з'явилася назва вже Х-55. Цю ракету створено як носій тактичного ядерного заряду. Їх часто противник застосовує для того, щоб збільшити кількість ракет  – не використовувати Х-101, а додати Х-55, яка є практично хибною ціллю. Щоб по ній теж відпрацьовувала ППО. Це вже не раз противник використовував", – розповів Ігнат.

За словами спікера Повітряних сил, такі дії росіян можуть свідчити про те, що вони, можливо, заощаджують свій запас високоточної далекобійної зброї, а також хочуть, щоб ППО ЗСУ витратила свої зенітні керовані ракети.

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Наталія Медведєва
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війнаповітряні силиракетний ударЮрій Ігнат
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