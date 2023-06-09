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Звягель. Рятувальники показали наслідки ракетного удару російських окупантів — фото

Этот материал также доступен на русском
09.06.2023, 09:23
Звягель. Рятувальники показали наслідки ракетного удару російських окупантів — фото - Фото
Наслідки атаки росіян у Звягелі (Фото: ДСНС)

Державна служба з надзвичайних ситуацій показала наслідки ракетного удару росіян по Звягелю Житомирської області. Відповідні знімки опублікувала прес-служба ДСНС.

Рятувальники заявляють, що внаслідок падіння уламків ракети зруйновано чотири будинки, ще 30 отримали пошкодження.

Одна людина загинула, троє зазнали травм.

Почалася пожежа у постраждалому житловому будинку та залишках зруйнованого житла на площі 300 кв. м.

Загоряння було ліквідовано, ДСНС залучила 14 пожежників та три одиниці техніки.

Раніше Повітряні сили повідомили, що окупанти в ніч проти 9 червня запустили по Україні шість крилатих ракет і до 16 ударних дронів.

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Дмитро Гриниченко
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