Звягель. Рятувальники показали наслідки ракетного удару російських окупантів — фото
09.06.2023, 09:23
Наслідки атаки росіян у Звягелі (Фото: ДСНС)
Державна служба з надзвичайних ситуацій показала наслідки ракетного удару росіян по Звягелю Житомирської області. Відповідні знімки опублікувала прес-служба ДСНС.
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Рятувальники заявляють, що внаслідок падіння уламків ракети зруйновано чотири будинки, ще 30 отримали пошкодження.
Одна людина загинула, троє зазнали травм.
Почалася пожежа у постраждалому житловому будинку та залишках зруйнованого житла на площі 300 кв. м.
Загоряння було ліквідовано, ДСНС залучила 14 пожежників та три одиниці техніки.
Раніше Повітряні сили повідомили, що окупанти в ніч проти 9 червня запустили по Україні шість крилатих ракет і до 16 ударних дронів.
- Повітряна тривога у Києві та низці областей України розпочалася невдовзі після опівночі 6 червня. LIGA.net вела хроніку ракетної атаки ворога.
- КМВА повідомила, що над столицею збито понад 20 повітряних цілей.
- "Тривожний" для киян травень-2023 перейшов у аналогічний червень: бійці ППО знову збивали вночі 2 червня ракети та дрони. Ночі 3—5 червня у Києві були тихими (ворог бив не в столиці, вразивши під Кропивницьким стратегічний об'єкт).
- На початку літа в Повітряних силах погодилися, що дані основних моніторингових Telegram-пабліків про види загроз "переважно правдиві".
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