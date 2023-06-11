ВСУ показали фанерный самолет россиян и объяснили, чем он опасен – фото
Российские войска запускают над Украиной беспилотные самолеты из фанеры. Для чего они это делают и чем опасны такие устройства, рассказал в Facebook военнослужащий Вооруженных Сил Украины, специалист по радиоразведке и радиоэлектронной борьбе Сергей Флэш.
Эксперт показал фотоснимки фанерного российского самолета и сообщил, что военнослужащие ВСУ уже не в первый раз сталкиваются с такими изделиями военно-промышленного комплекса РФ.
Флэш объяснил, что россияне устанавливают на фанерный самолет-беспилотник уголковый отражатель – специально, чтобы он был виден на радарах противовоздушной обороны ВСУ.
По словам эксперта, у этих самолетов может быть две задачи:
- тратить боекомплект систем ПВО;
- изучать ПВО ВСУ (для этого на дроне должен быть модем спутниковой связи "Иридиум").
"Вот эта модель пролетела всю страну с юга с конечной задачей – кружить над Миргородом... Этот полет совпал с мощным ракетным и БПЛА ударом по Миргороду. То есть эти птички запускают не просто русские сумасшедшие аматоры, а делается это с полным контролем военных РФ", – написал Флэш.
- Ночью 10 июня россияне атаковали Полтавскую область крылатыми и баллистическими ракетами типа "Искандер" и дронами-камикадзе, сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин. Были повреждения инфраструктуры аэродрома и техники.
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