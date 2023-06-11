ЗСУ показали фанерний літак росіян і пояснили, чим він небезпечний – фото

Російські війська запускають над Україною безпілотні літаки з фанери. Для чого вони це роблять і чим небезпечні такі пристрої, розповів у Facebook військовослужбовець Збройних Сил України, фахівець з радіорозвідки та радіоелектронної боротьби Сергій Флеш.

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Експерт показав фотографії фанерного російського літака та повідомив, що військовослужбовці ЗСУ вже не вперше стикаються з такими виробами військово-промислового комплексу РФ.

Флеш пояснив, що росіяни встановлюють на фанерний літак-безпілотник кутниковий відбивач – спеціально, щоб його було видно на радарах протиповітряної оборони ЗСУ.

За словами експерта, ці літаки можуть мати два завдання:

- витрачати боєкомплект систем ППО;

- вивчати ППО ЗСУ (для цього на дроні має бути модем супутникового зв'язку "Ірідіум").

"Ось ця модель пролетіла всю країну з півдня з кінцевим завданням – кружляти над Миргородом... Цей політ збігся з потужним ракетним й БПЛА ударом по Миргороду. Тобто ці пташки запускають не просто російські божевільні аматори, а робиться це з повним контролем військових РФ ", – написав Флеш.

Вночі 10 червня росіяни атакували Полтавську область крилатими та балістичними ракетами типу "Іскандер" та дронами-камікадзе, повідомив голова ОВА Дмитро Лунін. Були пошкодження інфраструктури аеродрому та техніки.

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