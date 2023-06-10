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Росія атакувала військовий аеродром "Миргород" ракетами "Іскандер". Пошкоджено техніку

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10.06.2023, 08:52
Росія атакувала військовий аеродром
Аеродром "Миргород" (Фото: ЗСУ)

Російські окупанти атакували Полтавську область крилатими та балістичними ракетами типу "Іскандер" у ніч проти 10 червня. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

За його словами, під час атаки противник застосував "Іскандери" та дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.

Є "деякі пошкодження" інфраструктури аеродрому та техніки. Жертв немає.

Пожежу частково локалізовано рятувальниками, ліквідують наслідки обстрілу, техніку перевозять у безпечні місця дислокації.

Внаслідок повітряного бою та падіння уламків пошкоджено вісім приватних будинків та чотири автомобілі, загиблих та постраждалих немає.

  • Увечері 8 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Умані, внаслідок якого постраждали вісім осіб. 
  • За інформацією голови ОВА, в Умані було два влучання ракет – по промисловому об'єкту та автомийці. На автомийці внаслідок прильоту виникла пожежа.
  • Раніше Повітряні сили повідомили, що окупанти в ніч проти 9 червня запустили по Україні шість крилатих ракет і до 16 ударних дронів.

Читайте також: Звягель. Рятувальники показали наслідки ракетного удару російських окупантів — фото

Дмитро Гриниченко
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війнаппополтавська областьіскандерракетний удармиргород
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