Росія атакувала військовий аеродром "Миргород" ракетами "Іскандер". Пошкоджено техніку

Російські окупанти атакували Полтавську область крилатими та балістичними ракетами типу "Іскандер" у ніч проти 10 червня. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

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За його словами, під час атаки противник застосував "Іскандери" та дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.

Є "деякі пошкодження" інфраструктури аеродрому та техніки. Жертв немає.

Пожежу частково локалізовано рятувальниками, ліквідують наслідки обстрілу, техніку перевозять у безпечні місця дислокації.

Внаслідок повітряного бою та падіння уламків пошкоджено вісім приватних будинків та чотири автомобілі, загиблих та постраждалих немає.

Увечері 8 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Умані, внаслідок якого постраждали вісім осіб.

За інформацією голови ОВА, в Умані було два влучання ракет – по промисловому об'єкту та автомийці. На автомийці внаслідок прильоту виникла пожежа.

Раніше Повітряні сили повідомили, що окупанти в ніч проти 9 червня запустили по Україні шість крилатих ракет і до 16 ударних дронів.

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