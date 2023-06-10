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Россия атаковала военный аэродром "Миргород" ракетами "Искандер". Повреждена техника

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2023, 08:52
Россия атаковала военный аэродром
Аэродром "Миргород" (Фото: ВСУ)

Российские оккупанты атаковали Полтавскую область крылатыми и баллистическими ракетами типа "Искандер" в ночь на 10 июня. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

По его словам, во время атаки противник применил "Искандеры" и дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства. 

Есть "некоторые повреждения" инфраструктуры аэродрома и техники. Жертв нет. 

Пожар частично локализован спасателями, ликвидируются последствия обстрела, технику перевозят в безопасные места дислокации. 

Вследствие воздушного боя и падения обломков повреждено восемь частных домов и четыре автомобиля, погибших и пострадавших нет.

  • Вечером 8 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Умани, в результате которого пострадали восемь человек.
  • По информации главы ОВА, в Умани было два попадания ракет – по промышленному объекту и автомойке. На автомойке в результате прилета возник пожар.
  • Ранее Воздушные силы сообщили, что оккупанты в ночь на 9 июня запустили по Украине шесть крылатых ракет и до 16 ударных дронов. 

Читайте также: Звягель. Спасатели показали последствия ракетного удара российских оккупантов — фото

Дмитрий Гриниченко
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