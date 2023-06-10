Россия атаковала военный аэродром "Миргород" ракетами "Искандер". Повреждена техника

Российские оккупанты атаковали Полтавскую область крылатыми и баллистическими ракетами типа "Искандер" в ночь на 10 июня. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

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По его словам, во время атаки противник применил "Искандеры" и дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства.

Есть "некоторые повреждения" инфраструктуры аэродрома и техники. Жертв нет.

Пожар частично локализован спасателями, ликвидируются последствия обстрела, технику перевозят в безопасные места дислокации.

Вследствие воздушного боя и падения обломков повреждено восемь частных домов и четыре автомобиля, погибших и пострадавших нет.

Вечером 8 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Умани, в результате которого пострадали восемь человек.

По информации главы ОВА, в Умани было два попадания ракет – по промышленному объекту и автомойке. На автомойке в результате прилета возник пожар.

Ранее Воздушные силы сообщили, что оккупанты в ночь на 9 июня запустили по Украине шесть крылатых ракет и до 16 ударных дронов.

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