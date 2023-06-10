Россия атаковала военный аэродром "Миргород" ракетами "Искандер". Повреждена техника
10.06.2023, 08:52
Аэродром "Миргород" (Фото: ВСУ)
Российские оккупанты атаковали Полтавскую область крылатыми и баллистическими ракетами типа "Искандер" в ночь на 10 июня. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
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По его словам, во время атаки противник применил "Искандеры" и дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства.
Есть "некоторые повреждения" инфраструктуры аэродрома и техники. Жертв нет.
Пожар частично локализован спасателями, ликвидируются последствия обстрела, технику перевозят в безопасные места дислокации.
Вследствие воздушного боя и падения обломков повреждено восемь частных домов и четыре автомобиля, погибших и пострадавших нет.
- Вечером 8 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Умани, в результате которого пострадали восемь человек.
- По информации главы ОВА, в Умани было два попадания ракет – по промышленному объекту и автомойке. На автомойке в результате прилета возник пожар.
- Ранее Воздушные силы сообщили, что оккупанты в ночь на 9 июня запустили по Украине шесть крылатых ракет и до 16 ударных дронов.
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