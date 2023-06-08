Вибухи в Умані, спрацювала ППО

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В Умані пролунав вибух, до цього в Черкаській області було оголошено повітряну тривогу. Про це повідомили два джерела LIGA.net в місті і передмісті.

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За словами співрозмовника LIGA.net, вибух в Умані було чути о 20:16-20:17 – ймовірно, це була робота сил протиповітряної оборони. Тривогу у всій області оголошено з 20:00.

Друге джерело LIGA.net у передмісті сказало, що спостерігало роботу ППО.

Також наразі "червона" вся територія України:

Міноборони закликало українців не постити фото і відео роботи ППО, "бо буде бо-бо". У відомстві нагадали, що такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до п‘яти років, або від п‘яти до восьми років.

ДОПОВНЕНО О 21:10. Пішли відбої повітряної тривоги по областях.

Вночі 6 червня в період з 00:30 до 04:00 години російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Протиповітряна оборона знищила їх усі.

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