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Вибухи в Умані, спрацювала ППО

Этот материал также доступен на русском
08.06.2023, 20:26
Вибухи в Умані, спрацювала ППО - Фото
ППО (ілюстративне фото - Командування Повітряних сил ЗСУ)
доповнено

В Умані пролунав вибух, до цього в Черкаській області було оголошено повітряну тривогу. Про це повідомили два джерела LIGA.net в місті і передмісті.

За словами співрозмовника LIGA.net, вибух в Умані було чути о 20:16-20:17 – ймовірно, це була робота сил протиповітряної оборони. Тривогу у всій області оголошено з 20:00.

Друге джерело LIGA.net у передмісті сказало, що спостерігало роботу ППО.

Також наразі "червона" вся територія України:

Вибухи в Умані, спрацювала ППО

Міноборони закликало українців не постити фото і відео роботи ППО, "бо буде бо-бо". У відомстві нагадали, що такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до п‘яти років, або від п‘яти до восьми років.

ДОПОВНЕНО О 21:10. Пішли відбої повітряної тривоги по областях.

Оксана Житнюк
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війнаобстрілппоУмань
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