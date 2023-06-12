"Пустишки" потрібно знищувати. У Повітряних силах пояснили, у чому небезпека ракет Х-55

Російські окупанти під час ракетних обстрілів України використовують ракету Х-55, яка фактично є хибною ціллю, бо не несе бойового заряду. Сили протиповітряної оборони все одно збивають ці ракети. Навіщо це робиться та в чому небезпека Х-55, пояснив речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Ракети Х-55 були створені у 1990-х роках як носій тактичного ядерного заряду, Росія використовує їх без бойової частини. Х-55 летять по тій самій траєкторії, що й інші крилаті ракети.

Ігнат пояснив, що на радарі маркери для "пустих" Х-55 та оснащених бойовою частиною Х-101 або Х-555 виглядають ідентично. Тому їх усі збивають.

"Якщо це, як її називають, "пустишка" – у будь-якому випадку вона летить в якусь ціль. І навіть сама болванка (у ній є ракетне паливо й важить вона чимало) теж може влаштувати досить серйозні руйнування. Тому знищувати треба все, і ризикувати ніхто не буде. Порожня, з бойовою частиною або без бойової – тут без варіантів, її потрібно також знищувати", – додав речник Повітряних сил.

Ігнат розповів, що Росія використовує Х-55 тільки для того, щоб випустити якнайбільше ракет – щоб у ППО ЗСУ була якнайбільша витрата боєкомплекту зенітних керованих ракет та щоб виснажити ППО в плані розосередження уваги.

Російські окупанти в ніч проти 9 червня запустили по Україні шість крилатих ракет і до 16 ударних дронів. Серед них були й ракети Х-55.

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