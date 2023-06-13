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Удар по Кривому Рогу. Трое погибших, 25 раненых, люди под завалами – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 08:02
Удар по Кривому Рогу. Трое погибших, 25 раненых, люди под завалами – фото, видео - Фото
Фото: Сергей Лысак

В результате ночной ракетной атаки России по пятиэтажке в Кривом Роге погибли три человека, еще 25 человек ранены, из них 19 – в больнице. Об этом сообщили представители местных властей.

Под завалами есть люди, пожар еще тушат, заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Три крылатые ракеты сбиты. Но есть и "прилеты", – написал он.

Фото: Сергей Лысак

Руководитель Криворожской ОВА Александр Вилкул сообщил о по меньшей мере семи людях, которые находятся под завалами многоэтажного дома.

Еще трое пострадавших – на частном предприятии города, их госпитализировали. Вероятно, под завалами разбитого склада есть люди. Их ищут спасатели.

Фото: Сергей Лысак

Еще четверо травмированных – на другой локации. Там горели здание и авто. Пожар уже потушен, сообщает Лысак.

Также повреждения есть в спасательном подразделении и автомобильном предприятии.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты применили 14 крылатых ракет Х-101/555, 10 из которых уничтожила ПВО. Также РФ атаковала четырьмя дронами-камикадзе Shahed, из которых удалось сбить один.

Смотрите также: Кривой Рог. Россия ударила высокоточными ракетами по пятиэтажке  фото, відео

Милана Головань
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