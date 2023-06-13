В Краснодаре сильный пожар на нефтебазе, в тушении задействованы 130 человек – видео

В российском Краснодаре горит нефтебаза около Яблоновского моста. Об этом сообщают местные и российские пропагандистские Telegram-каналы.

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По словам очевидцев, дым виден за несколько километров. Причины пожара пока неизвестны, пишут пропагандисты.

По данным местных каналов, которые ссылаются на "оперштаб", происходит горение установки по сжиганию избыточного газа, расположенной на газовой колонке. К этому времени пожар якобы локализован. Пострадавших, по информации россиян, нет.

Для тушения пожара задействованы 130 человек личного состава и 26 единиц техники.

В результате ночной ракетной атаки России по пятиэтажке в Кривом Роге погибли три человека, еще 25 человек ранены, из них 19 – в больнице.

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