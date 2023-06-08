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Бердянск опять в огне: фото и видео последствий нового взрыва

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2023, 23:16
Бердянск опять в огне: фото и видео последствий нового взрыва - Фото
Фотo - соцмережі

Поздно вечером 8 июня в сети стали появляться сообщения о взрывах и пожаре во временно оккупированном Бердянске Запорожской области.

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Фото и видео взрывов и пожара публикуют местные Telegram-каналы. LIGA.net не может подтвердить, что кадры были сделаны именно в Бердянске и именно сегодня.

Бердянская городская военная администрация выразила надежду на удачную работу ВСУ и призвало ждать официальной информации от военных.

Бердянск опять в огне: фото и видео последствий нового взрыва

Бердянск опять в огне: фото и видео последствий нового взрыва
  • В последние недели в соцсетях регулярно появляются сообщения об ударах по временно оккупированному Бердянску.
  • 2 июня тоже была информация о "прилетах". Бердянская городская военная администрация заявила о попадании по позициям оккупантов.
  • 3 июня в Бердянске снова раздавались взрывы, военная городская администрация сообщила минимум о восьми: смотрите видео

Читайте также: Бывшие руководители исправительной колонии в Бердянске задержаны за пытки и вымогательство

Оксана Житнюк
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войнавзрывпожарбердянск
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