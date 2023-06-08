Бердянск опять в огне: фото и видео последствий нового взрыва
08.06.2023, 23:16
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Поздно вечером 8 июня в сети стали появляться сообщения о взрывах и пожаре во временно оккупированном Бердянске Запорожской области.
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Фото и видео взрывов и пожара публикуют местные Telegram-каналы. LIGA.net не может подтвердить, что кадры были сделаны именно в Бердянске и именно сегодня.
Бердянская городская военная администрация выразила надежду на удачную работу ВСУ и призвало ждать официальной информации от военных.
- В последние недели в соцсетях регулярно появляются сообщения об ударах по временно оккупированному Бердянску.
- 2 июня тоже была информация о "прилетах". Бердянская городская военная администрация заявила о попадании по позициям оккупантов.
- 3 июня в Бердянске снова раздавались взрывы, военная городская администрация сообщила минимум о восьми: смотрите видео.
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