Бердянск опять в огне: фото и видео последствий нового взрыва

Поздно вечером 8 июня в сети стали появляться сообщения о взрывах и пожаре во временно оккупированном Бердянске Запорожской области.

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Фото и видео взрывов и пожара публикуют местные Telegram-каналы. LIGA.net не может подтвердить, что кадры были сделаны именно в Бердянске и именно сегодня.

Бердянская городская военная администрация выразила надежду на удачную работу ВСУ и призвало ждать официальной информации от военных.

В последние недели в соцсетях регулярно появляются сообщения об ударах по временно оккупированному Бердянску.

2 июня тоже была информация о "прилетах". Бердянская городская военная администрация заявила о попадании по позициям оккупантов.

3 июня в Бердянске снова раздавались взрывы, военная городская администрация сообщила минимум о восьми: смотрите видео.

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