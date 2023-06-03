Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области вечером 3 июня звучали взрывы. Соответствующие видео публикуют местные Telegram-каналы.
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Несколько роликов сняты на морском побережье.
Бердянская городская военная администрация сообщает, что в городе прогремело минимум восемь взрывов, однако также якобы работала российская ПВО.
- В последние недели в соцсетях регулярно появляются сообщения об ударах по временно оккупированному Бердянску.
- Вчера, 2 июня, тоже была информация о "прилетах". Бердянская городская военная администрация заявила о попадании по позициям оккупантов.
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