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В Бердянске мощные взрывы – видео видео

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03.06.2023, 19:36
Видео: соцсети
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Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области вечером 3 июня звучали взрывы. Соответствующие видео публикуют местные Telegram-каналы.

Несколько роликов сняты на морском побережье.

Бердянская городская военная администрация сообщает, что в городе прогремело минимум восемь взрывов, однако также якобы работала российская ПВО.

  • В последние недели в соцсетях регулярно появляются сообщения об ударах по временно оккупированному Бердянску.
  • Вчера, 2 июня, тоже была информация о "прилетах". Бердянская городская военная администрация заявила о попадании по позициям оккупантов.
Оксана Житнюк
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войнавзрывградбердянск
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