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Оккупированный Бердянск сотряс взрыв в порту – фото, видео "гриба" видео

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2023, 12:29
Видео из соцсетей
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Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области раздалось несколько взрывов. В соцсетях публикуют видео, на которых виден столб дыма в районе порта.

В Бердянской военной администрации заявили о попадании по позициям оккупантов и призвали ожидать подробностей и подтверждения Генштаба ВСУ.



Оккупационные власти Бердянска заявили о попадании по "территории морского порта".

Местные жители также говорят, что "на косу что-то прилетело".

Фото з соцмереж
Новость дополняется...
Милана Головань
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войнапортбердянск
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