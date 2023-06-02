Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области раздалось несколько взрывов. В соцсетях публикуют видео, на которых виден столб дыма в районе порта.
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В Бердянской военной администрации заявили о попадании по позициям оккупантов и призвали ожидать подробностей и подтверждения Генштаба ВСУ.
Оккупационные власти Бердянска заявили о попадании по "территории морского порта".
Местные жители также говорят, что "на косу что-то прилетело".
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