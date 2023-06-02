У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунало декілька вибухів. У соцмережах публікують відео, на яких видно стовп диму в районі порту.

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У Бердянській військовій адміністрації заявили про влучання по позиціях окупантів та закликали очікувати на подробиці та підтвердження Генштабу ЗСУ.

Окупаційна влада Бердянську заявила про влучання по "території морського порту".

Місцеві мешканці повідомили, що чули від трьох до шести про шість вибухів та додали, що також "на косу щось прилетіло".

29 квітня 2023 року у тимчасово окупованому Севастополі сталася масштабна пожежа на нафтобазі.

Зранку 30 травня російську столицю та область атакували невідомі безпілотники. В атаці брало участь близько 30 дронів. Більшість нібито збили у Підмосков’ї.

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