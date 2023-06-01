Столтенберг прокоментував вибухи у Росії: Україна має право захищатися

Генсек НАТО Єнс Столтенберг перед зустріччю міністрів країн Альянсу в Осло нагадав, що війну розпочала Росія, а Україна має право захищатися.

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Представники ЗМІ запитали його, як НАТО ставиться до ймовірних атак на Росію з боку України, згадавши нещодавні "напади" дронів на Москву.

"Наша позиція така ж, як була на початку війни: Україна має право захищатися. Агресивна війна РФ проти України є грубим порушенням міжнародного права, а право на самозахист закріплене у Хартії ООН", – сказав він.

Генсек НАТО додав, що західні союзники будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Зранку 30 травня російську столицю та область атакували невідомі безпілотники. В атаці брало участь близько 30 дронів. Більшість нібито збили у Підмосков’ї.

Російські ЗМІ повідомили, що у Москві почали облаштовувати бомбосховища. Одне з них – у підвалі головної лікарні Кремля.

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