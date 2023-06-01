Столтенберг прокомментировал взрывы в России: Украина имеет право защищаться

Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед встречей министров стран Альянса в Осло напомнил, что войну начала Россия, а Украина имеет право защищаться.

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Представители СМИ спросили его, как НАТО относится к вероятным атакам на Россию со стороны Украины, вспомнив недавние "нападения" дронов на Москву.

"Наша позиция такая же, как была в начале войны: Украина имеет право защищаться. Агрессивная война РФ против Украины является грубым нарушением международного права, а право на самозащиту закреплено в Хартии ООН", – сказал он.

Генсек НАТО добавил, что западные союзники будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Утром 30 мая российскую столицу и область атаковали неизвестные беспилотники. В атаке участвовало около 30 дронов. Большинство вроде бы сбили в Подмосковье.

Российские СМИ сообщили, что в Москве начали обустраивать бомбоубежища. Одно из них – в подвале главной больницы Кремля.

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