UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Столтенберг прокомментировал взрывы в России: Украина имеет право защищаться

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2023, 10:22
Столтенберг прокомментировал взрывы в России: Украина имеет право защищаться - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: NATO)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед встречей министров стран Альянса в Осло напомнил, что войну начала Россия, а Украина имеет право защищаться.

Представители СМИ спросили его, как НАТО относится к вероятным атакам на Россию со стороны Украины, вспомнив недавние "нападения" дронов на Москву.

"Наша позиция такая же, как была в начале войны: Украина имеет право защищаться. Агрессивная война РФ против Украины является грубым нарушением международного права, а право на самозащиту закреплено в Хартии ООН", – сказал он.

Генсек НАТО добавил, что западные союзники будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

  • Утром 30 мая российскую столицу и область атаковали неизвестные беспилотники. В атаке участвовало около 30 дронов. Большинство вроде бы сбили в Подмосковье.
  • Российские СМИ сообщили, что в Москве начали обустраивать бомбоубежища. Одно из них – в подвале главной больницы Кремля.

Читайте также: Россия обстреляла Киев Искандерами. Украинская ПВО уничтожила все 10 ракет – Воздушные силы

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнавзрывйенс столтенберг
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 