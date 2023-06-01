В Москве в подвалах домов и в главной больнице Кремля готовят бомбоубежища – росСМИ

В Москве подвалы жилых домов переоборудуют в бомбоубежища, кроме того, проектируют укрытие под главной больницей Кремля. Об этом сообщает российский оппозиционный ресурс "Сирена".

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По информации россиян, в подвалах жилых домов российской столицы размещают инструкции по эвакуации и сбору "тревожных чемоданчиков".

Там уже находятся столы, стулья и что-то вроде спальных мест.

Кроме того, на сайте российских госзакупок 24 мая появился контракт на проектирование бомбоубежища Центральной клинической больницы при Кремле. Помещение будет рассчитано на 800 россиян.

Утром 30 мая российскую столицу и область атаковали неизвестные беспилотники. В атаке участвовало около 30 дронов. Большинство вроде бы сбили в Подмосковье.

1 июня 2023 года Россия снова атаковала Киев с воздуха. Все цели были сбиты противовоздушной обороной, однако есть разрушения и жертвы в результате падения обломков. Среди погибших – ребенок.

В Воздушных силах сообщили, что Россия обстреляла Киев ракетами типа "Искандер". Заявили об уничтожении всех 10 ракет.

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