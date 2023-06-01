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В Москве в подвалах домов и в главной больнице Кремля готовят бомбоубежища – росСМИ

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2023, 09:04
В Москве в подвалах домов и в главной больнице Кремля готовят бомбоубежища – росСМИ - Фото
Центральная клиническая больница при Кремле (Фото: Википедия)

В Москве подвалы жилых домов переоборудуют в бомбоубежища, кроме того, проектируют укрытие под главной больницей Кремля. Об этом сообщает российский оппозиционный ресурс "Сирена".

По информации россиян, в подвалах жилых домов российской столицы размещают инструкции по эвакуации и сбору "тревожных чемоданчиков".

Фото: Сирена

Там уже находятся столы, стулья и что-то вроде спальных мест.

Фото: Сирена

Кроме того, на сайте российских госзакупок 24 мая появился контракт на проектирование бомбоубежища Центральной клинической больницы при Кремле. Помещение будет рассчитано на 800 россиян.

Утром 30 мая российскую столицу и область атаковали неизвестные беспилотники. В атаке участвовало около 30 дронов. Большинство вроде бы сбили в Подмосковье.

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Милана Головань
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